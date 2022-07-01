بعد "طفلي مرخزة".. الحوثيون يواصلون خرق الهدنة بإصابة 4 أطباء بالضالع

وأسفر القصف الحوثي عن سقوط خمسة جرحى من القوات الجنوبية، وإعطاب بعض الآليات، كما طال القصف الحوثي أيضاً بعضاً من منازل المواطنين وسط بلدة صبيرة مما أدى إلى احتراقها.