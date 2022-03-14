بعد غزو روسيا لأوكرانيا .. ألمانيا تعتزم شراء 35 مقاتلة "إف 35" و15 "يوروفايتر"

أفاد مصدر برلماني اليوم (الاثنين)، بأن الجيش الألماني يعتزم شراء ما يصل إلى 35 مقاتلة أميركية من طراز "إف 35" من شركة "لوكهيد مارتن" و15 مقاتلة "يوروفايتر"، ضمن مجهود ضخم لتحديث القوات المسلحة قررته الحكومة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح المصدر الذي أكد معلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية، أن برلين تنوي شراء ما يصل إلى 35 طائرة "إف 35" لتبديل طائراتها المتقادمة من طراز "تورنيدو"، الوحيدة القادرة على حمل رؤوس نووية أميركية ضمن قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وتعقد لجنة الشؤون الدفاعية في مجلس النواب الألماني جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم حول هذا الموضوع.
ويُفترض أن تستخدم مقاتلات "إف 35" بشكل أساسي لنقل الصواريخ الذرية الأميركية في إطار عمليات الردع التي ينفذها "الناتو"، فيما تُخصص طائرات "يوروفايتر " خصوصاً لعمليات التشويش الإلكتروني على منظومات الدفاع الجوي.