بعد غزو روسيا لأوكرانيا .. ألمانيا تعتزم شراء 35 مقاتلة "إف 35" و15 "يوروفايتر"

وأوضح المصدر الذي أكد معلومات نشرتها وسائل إعلام ألمانية، أن برلين تنوي شراء ما يصل إلى 35 طائرة "إف 35" لتبديل طائراتها المتقادمة من طراز "تورنيدو"، الوحيدة القادرة على حمل رؤوس نووية أميركية ضمن قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وفقاً لـ"فرانس 24".