العالم
بعد قرابة شهرين من القتال المتواصل.. روسيا تسيطر على ماريوبول الأوكرانية
"بوتين" يهنئ جيشه
هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير دفاعه سيرجي شويجو بنجاح العملية العسكرية في مدينة ماريوبول الأوكرانية، بعد إعلان السيطرة عليها من قبل القوات الروسية ما عدا مصنع "أزوفستال"، بحسب ما أوردت "رويترز".
وأمر "بوتين" وزير دفاعه بإلغاء خطط اقتحام المنشآت في ماريوبل، وعدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر منشأة أزوفستال، التي ما زالت تحت سيطرة المقاومة الأوكرانية.
واستطاعت مدينة ماريوبول الصمود في وجه الجيش الروسي منذ بداية الغزو في 24 فبراير الماضي، وخلال هذه المدة لم يتوقف القتال في محاولة روسيا لاجتياحها.