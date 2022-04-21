بعد قرابة شهرين من القتال المتواصل.. روسيا تسيطر على ماريوبول الأوكرانية

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير دفاعه سيرجي شويجو بنجاح العملية العسكرية في مدينة ماريوبول الأوكرانية، بعد إعلان السيطرة عليها من قبل القوات الروسية ما عدا مصنع "أزوفستال"، بحسب ما أوردت "رويترز".