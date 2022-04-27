بعد قطع روسيا الإمدادات عنهما.. بلغاريا وبولندا تتلقيان الغاز من جيرانهما الأوروبيين

وذكرت أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى أن يكون لقرار شركة الغاز الروسية، غازبروم، التأثير الأدنى على المستهلكين الأوروبيين، وفقاً لـ"فرانس 24".