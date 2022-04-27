بعد قطع روسيا الإمدادات عنهما.. بلغاريا وبولندا تتلقيان الغاز من جيرانهما الأوروبيين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أن بلغاريا وبولندا تتلقيان الآن الغاز من جيرانهما الأوروبيين، بعد قطع روسيا إمدادات الغاز عنهما تماماً؛ بسبب عدم سدادهما مدفوعات الغاز بالروبل.
وذكرت أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى أن يكون لقرار شركة الغاز الروسية، غازبروم، التأثير الأدنى على المستهلكين الأوروبيين، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن المفوضية مستمرة في العمل لتأمين إمدادات كافية من الغاز على المدى المتوسط، وأن البرنامج الأوروبي المخصص لهذا الغرض سيساعد في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
وقال رئيسة المفوضية: "إن الرئيس فلاديمير بوتين فشل مجدداً اليوم في محاولته زرع الانقسام بين الأوروبيين، وعصر الطاقة الروسية في أوروبا سيصل نهايته؛ لأن الاتحاد مصمم على حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن".