بعد "مسلح شيكاغو".. إطلاق نار على ضابطين بفيلادلفيا

وفي وقتٍ سابقٍ أمس، فتح مسلح على سطح أحد المنازل في ضاحية هايلاند بارك بشيكاغو النار على عرض بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو، ما أدى إلى مقتل ستة وإصابة أكثر من 36، فيما جرى ضبطه في وقتٍ لاحق.