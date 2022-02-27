بعد معاقبة روسيا باستبعاد بنوكها منه.. ما نظام "سويفت" المالي؟

تبنى الحلفاء الغربيون حزمة جديدة من العقوبات المالية ضد روسيا بعد غزوها أوكرانيا، وخططوا لاستبعاد العديد من المصارف الروسية من نظام "سويفت" للتعاملات العالمية بين البنوك، التي تعد أداة حيوية في التمويل العالمي.

وذكر البيت الأبيض في بيان مشترك، أن قادة المفوضية الأوروبية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، ملتزمون باستبعاد مجموعة مختارة من المصارف الروسية من نظام سويفت المالي، والإجراءات ستتخذ في الأيام المقبلة، فما نظام "سويفت"؟ وما التأثير المتوقع على روسيا لهذا السلاح الذي يستخدم بشكل نادر؟

حقيقة "سويفت"

"سويفت" هو واحد من أكبر شبكات التعاملات المالية بين المصارف تأسست في 1973، ويقع مقر الشبكة في العاصمة البلجيكية بروكسل، و"سويفت" هو الأحرف الأولى من اسم الشبكة المسماة "جمعية الاتصالات المالية العالمية".

و"سويفت" غير مدرج في البورصة، ويعمل كمنصة تعاونية مصرفية، ويؤكد أنه شركة محايدة، خصوصاً أنه أحدث رمز "بي آي سي"، الذي يسمح بالتعرف على المصرف عبر رمز فريد يتكون من ثمانية أحرف إلى 11 حرفاً، مع مراعاة اسم البنك، وبلد المنشأ، وموقعه، والفرع، بعد معالجة الطلب المعني.

وظائف النظام

وشُكل نظام "سويفت" ليحل محل تقنية "تيليكس" القديمة، وهو يقوم بالعديد من المهام: من نقل أوامر الدفع بين البنوك، وأوامر تحويل الأموال من عملاء المصارف، وأوامر شراء وبيع الأوراق المالية، وكل ذلك بفضل الرسائل الموحدة، مما يتيح الاتصال السريع والسري، وغير المكلف بين المؤسسات المالية.

ويعمل النظام على تعزيز موثوقيته على موقعه على الإنترنت، ويفيد بأنه تشمل "أكثر من 11 ألف مؤسسة مصرفية وللأسهم وبنية تحتية للسوق وعملاء من الشركات في أكثر من 200 دولة ومنطقة، ويتجاوز دور "سويفت" الإطار المالي، فالاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في منتصف 2010 تسمح رسميًا لخدمات الخزانة الأميركية بالوصول إلى البيانات المصرفية للأوروبيين عبر الشبكة، باسم مكافحة الإرهاب.

آثاره على روسيا

ووفقًا لموقع الجمعية الوطنية "روس سويفت"، تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستخدمين مع حوالي 300 بنك ومؤسسات روسية أعضاء في النظام، ويتم تمثيل أكثر من نصف الهيئات المالية الروسية في "سويفت"، وهو محدد من قبل هذا الموقع.

وقطع وصول أي بنك إلى شبكة "سويفت" يعني منعه من تلقي أو إصدار مدفوعات عبر هذه القناة، وبالتالي فإنه يحظر أيضًا على المؤسسات الأجنبية التعامل مع هذا البنك، ومع ذلك، فإن إخراج دولة مهمة مثل روسيا يمكن أن يسرع من تطوير نظام مصرفي منافس، مع الصين على سبيل المثال، ولذلك فإن نظام "سويفت" يكون أكثر فاعلية عندما يشارك الجميع فيه.