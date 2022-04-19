بعد معاقبته على خرق القانون.. "جونسون" يواجه البرلمان في فضيحة "حفلات الإغلاق"

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، النواب في الاجتماع الأسبوعي لمجلس العموم بعدما فُرِضت عليه غرامة؛ لخرقه الإجراءات المفروضة لمكافحة كوفيد-19.
و"جونسون" هو أول رئيس حكومة بريطاني، يعاقَب لخرقه القانون، وقد تُفرض عليه غرامات أخرى في إطار التحقيق في فضيحة "بارتيغيت"، التي تتعلق بحفلات نظمتها دوائر السلطة خلال إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا.
وبسبب العطلة البرلمانية لعيد الفصح، لم يواجه "جونسون" نواباً منذ أن اضطرّ لدفع غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا (60 يورو) قبل أسبوع؛ بسبب حفلة نُظِمت كمفاجأة له في عيد ميلاده السادس والخمسين في 19 يونيو 2020 في مقر الحكومة في داونينغ ستريت.
وبعدما كان في فترة ما على وشك السقوط، يستفيد "جونسون" من الأوضاع الدولية، التي تبرز دوره في الخط الأمامي للعقوبات الغربية ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ويرى عدد كبير من أعضاء معسكره أنه من غير المناسب محاولة طرده من رئاسة الحكومة في خضمّ الأزمة حول أوكرانيا، وفقاً لـ"فرانس 24".
ولا يزال الاستياء مستمرًا، بما في ذلك في صفوف الأغلبية، كما تكشف استقالة وكيل وزارة الخارجية لشؤون القضاء ديفيد ولفسون الذي بررها بـ"مدى وسياق وطبيعة" المخالفات المرتكبة.