بعد معاقبته على خرق القانون.. "جونسون" يواجه البرلمان في فضيحة "حفلات الإغلاق"

وبعدما كان في فترة ما على وشك السقوط، يستفيد "جونسون" من الأوضاع الدولية، التي تبرز دوره في الخط الأمامي للعقوبات الغربية ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ويرى عدد كبير من أعضاء معسكره أنه من غير المناسب محاولة طرده من رئاسة الحكومة في خضمّ الأزمة حول أوكرانيا، وفقاً لـ"فرانس 24".