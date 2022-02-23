بعد هجمات الحوثيين.. الإمارات: المحطة النووية تتمتع بحماية شديدة من المخاطر الأمنية

أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، اليوم (الأربعاء)، أن المحطة النووية الوحيدة في البلاد تتمتع بحماية شديدة من المخاطر الأمنية؛ وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات غير المسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ شنتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران على الإمارات.

وأوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن، أن محطة الطاقة النووية مصممة وفقاً لمعايير أمنية عالية، وقد أصدرت الهيئة ضوابط للأمن الملموس والأمن السيبراني، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "فيكتورسن" أن الأجزاء الحساسة في محطة الطاقة تحظى بحماية شديدة من أي حدث، والإمارات عمومًا تتمتع بأمن متين.

والمحطة القائمة في إمارة أبوظبي هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في العالم العربي، وتمثل عنصرًا في هدف الدولة تحقيق الصفر الصافي للانبعاثات الضارة بالمناخ بحلول 2050.