بعد وصفه بوتين بـ"مجرم حرب".. "بايدن": لا أقدِّم اعتذارات عن مشاعري الشخصية

بعد وصفه بوتين بـ"مجرم حرب".. "بايدن": لا أقدِّم اعتذارات عن مشاعري الشخصية
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين أن نظيره الروسي سيكون أكثر عزلة إن واصل نهجه العدائي ضد أوكرانيا.
وفي التفاصيل، قال للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرد إذا استخدم بوتين أسلحة كيميائية في أوكرانيا، ولن أقول لكم كيف سنرد!". مضيفًا بأن أي لقاء مع بوتين "يعتمد على ما يريد التحدث بشأنه"، وفقًا لـ"العربية نت".
ورفض بايدن التراجع عن إعلانه في خطاب رئيسي خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمر بوتين البقاء في السلطة، وقال إنه كان يعبِّر عن "غضب شخصي".
وتابع: "أريد أن أوضح أنني لم أكن حينها ولا الآن أتحدث عن تغيير في السياسة. كنت أعبِّر عن غضب أشعر به من الناحية الأخلاقية".
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي أنه لم يدعُ لتغيير النظام في روسيا، وذلك ردًّا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان يدعو لرحيل السلطة في موسكو. قال بايدن لدى مغادرته كنيسة في واشنطن بعد حضور قداس: "لا".
يُذكر أن بايدن كان قد وصف السبت خلال زيارته إلى بولندا نظيره الروسي بالجزار، معتبرًا أنه لا يمكنه البقاء في السلطة؛ وهو ما استتبع ردًّا في الحال من قِبل الكرملين الذي أكد أن تلك المسألة شأن داخلي محض؛ فالروس وحدهم من يقررون ويختارون رئيسهم.
"ليس بايدن من يقرر"
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذا الموضوع ليس من شأن الرئيس الأمريكي، وقال بحسب ما نقلت "رويترز": "ليس بايدن من يقرر. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم"، على الرغم من أن البيت الأبيض عاد وأوضح لاحقًا أن بايدن لم يدعُ إلى تغيير الحكم، إنما "كان يعني أنه لا ينبغي السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه والمنطقة".
فيما أوضح لاحقًا البيت الأبيض، وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن لا تهدف إلى تغيير الحكم في روسيا أو غيرها من البلدان.
وشهدت العلاقة بين موسكو وواشنطن على مدى الأسابيع الماضية سجالات لا تنتهي.. ففي كل مرة يوجِّه بايدن انتقادًا لاذعًا لبوتين، يأتيه الرد من المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الذي سبق أن وصف الرئيس الأمريكي بالمُتعب وكثير النسيان، عقب اتهام الأخير لسيد الكرملين بالدكتاتور ومجرم الحرب، على خلفية العمليات العسكرية المستمرة منذ فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية.