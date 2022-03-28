بعد وصفه بوتين بـ"مجرم حرب".. "بايدن": لا أقدِّم اعتذارات عن مشاعري الشخصية

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي أنه لم يدعُ لتغيير النظام في روسيا، وذلك ردًّا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان يدعو لرحيل السلطة في موسكو. قال بايدن لدى مغادرته كنيسة في واشنطن بعد حضور قداس: "لا".