بعد وصف "بايدن" لـ"بوتين" بـ"الجزار".. "ماكرون" يحذر من التصعيد اللفظي مع روسيا

وأضاف: "إن فرنسا تريد وقف الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، دون الدخول في حرب، وهذا هو الهدف، وإذا أردنا القيام بذلك، فيجب ألّا نُصعّد لا الكلام ولا الأفعال".