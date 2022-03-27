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بعد وصف "بايدن" لـ"بوتين" بـ"الجزار".. "ماكرون" يحذر من التصعيد اللفظي مع روسيا
دعا إلى التركيز على وقف الحرب في أوكرانيا
حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، من التصعيد اللفظي مع روسيا، على خلفية وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى بولندا بـ"الجزار".
وقال ماكرون لقناة "فرانس 3" الفرنسية: "لن أستخدم هذا النوع من الكلام؛ لأنني لا أزال على تواصل مع الرئيس بوتين".
وأضاف: "إن فرنسا تريد وقف الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، دون الدخول في حرب، وهذا هو الهدف، وإذا أردنا القيام بذلك، فيجب ألّا نُصعّد لا الكلام ولا الأفعال".
وبيّن الرئيس الفرنسي أنه سيتحدث مع "بوتين" الاثنين أو الثلاثاء؛ لتنظيم إجلاء لسكان ماريوبول المحاصرة والواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، التي تتعرض لقصف منذ أسابيع.