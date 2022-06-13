بعد وصول الوسيط الأمريكي.. هل يتخلى لبنان عن مطالبه البحرية في النزاع مع إسرائيل؟

وصل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت، اليوم (الاثنين)؛ لإجراء مباحثات مع مسؤولين لبنانيين بخصوص نزاع حدودي بحري مع إسرائيل حول تطوير حقل غاز.
وقبل ساعات من وصول هوكشتاين استضاف الرئيس ميشال عون مجموعة من البرلمانيين المستقلين، الذين أصروا على أن يحتفظ لبنان بالخط 29 كموقف تفاوضي له، لكن النائب مارك ضو، الذي حضر الاجتماع، قال: "إن عون أبلغ النواب بأنه لا يمكنه الإصرار على الخط 29 كنقطة انطلاق".
وبين "ضو" أن "عون" أبلغ البرلمانيين أن لبنان ليس لديه الأسس الفنية لبناء قضية للخط 29؛ لأن الحكومات السابقة فشلت في تقديم وثائق رسمية للحفاظ على هذا الموقف، وفقاً لـ"رويترز".
واستدعى لبنان "هوكشتاين" إلى بيروت بعد اعتراضه على وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان ومقرها لندن إلى حقل غاز قبالة الساحل في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، لتطوير حقل غاز يعرف باسم كاريش.
وفشلت محادثات ترسيم الحدود العام الماضي، بعد أن وسع لبنان المساحة التي يطالب بها بنحو 1400 كيلومتر مربع في المنطقة المتنازع عليها من الحدود المعروفة باسم "الخط 23" جنوباً إلى "الخط 29" بما في ذلك جزء من حقل كاريش.