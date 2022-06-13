بعد وصول الوسيط الأمريكي.. هل يتخلى لبنان عن مطالبه البحرية في النزاع مع إسرائيل؟

وقبل ساعات من وصول هوكشتاين استضاف الرئيس ميشال عون مجموعة من البرلمانيين المستقلين، الذين أصروا على أن يحتفظ لبنان بالخط 29 كموقف تفاوضي له، لكن النائب مارك ضو، الذي حضر الاجتماع، قال: "إن عون أبلغ النواب بأنه لا يمكنه الإصرار على الخط 29 كنقطة انطلاق".