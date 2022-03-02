بقصف مدفعي وجوي .. "الشرعية" تقضي على العشرات من الحوثيين بينهم قيادات

قتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية بينهم قيادات، اليوم (الأربعاء)، في قصف مدفعي مركز للجيش الوطني اليمني، وضربات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، لمواقعها في جبهتي حرض وعبس شمالي محافظة حجة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المنطقة العسكرية الخامسة كثفت من ضربات المدفعية خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع وتحركات المليشيا، بالتزامن مع قصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت آليات وتجمعات المليشيا الحوثية.

وبين أن مليشيا الحوثي اعترفت بمقتل عدد من قياداتها، منهم المنتحل رتبة عميد المدعو ناصر رسام، المعين من قبلها رئيساً لعمليات اللواء العاشر صاعقة، والقيادي الحوثي محمد عبدالناصر الظرفي، مع عشرات من العناصر الإرهابية، ممن حشدتهم من محافظات صعدة وعمران والمحويت وحجة.

وأفاد "سبتمبر نت" أن مدفعية المنطقة العسكرية الخامسة استهدفت مجموعة من القناصين، ممن دفعت بهم المليشيا من محافظة صعدة ضمن تعزيزات لها إلى جبهة حرض.