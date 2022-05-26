"بلينكن": الصين أكبر تحدٍّ للنظام الدولي وحرب أوكرانيا لن تصرف الانتباه عن تهديدها

وبيّن "بلينكن" في كلمته أنه على مدار العام الماضي طورت إدارة الرئيس جو بايدن، ونفذت إستراتيجية شاملة لتسخير نقاط القوة الوطنية، وشبكة لا مثيل لها من الحلفاء والشركاء لتحقيق المستقبل الذي تسعى إليه واشنطن.