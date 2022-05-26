"بلينكن": الصين أكبر تحدٍّ للنظام الدولي وحرب أوكرانيا لن تصرف الانتباه عن تهديدها

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الخميس"، أن الصين تشكل أخطر تحدٍّ على المدى الطويل للنظام الدولي.
وقال "بلينكن" في خطاب بجامعة جورج واشنطن عن إستراتيجية واشنطن تجاه الصين: "إن الغزو الروسي لأوكرانيا لن يصرف انتباه واشنطن عن التهديد الاقتصادي والعسكري، الذي تشكّله بكين".
وأضاف: "إن أسس النظام الدولي تتعرّض لتحدٍّ خطير ومستمر، وحتى مع استمرار حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، سنواصل التركيز على أخطر تحدٍّ على المدى الطويل للنظام الدولي، وهذا هو التحدي الذي تفرضه الصين".
وذكر أن "الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها على حد سواء نية لإعادة تشكيل النظام الدولي، وعلى نحو متزايد، القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية للقيام بذلك".
ورأى أن "رؤية بكين ستجعلنا نتخلّى عن القيم العالمية التي حافظت على قدر كبير من تقدم العالم على مدار 75 عامًا ماضية".
وبيّن "بلينكن" في كلمته أنه على مدار العام الماضي طورت إدارة الرئيس جو بايدن، ونفذت إستراتيجية شاملة لتسخير نقاط القوة الوطنية، وشبكة لا مثيل لها من الحلفاء والشركاء لتحقيق المستقبل الذي تسعى إليه واشنطن.