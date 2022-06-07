بلينكن: بوتين يمارس الابتزاز بـ"القمح الأوكراني"

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن واشنطن حذّرت 14 دولة معظمها في إفريقيا في منتصف مايو، من أن سفن شحن روسية تحمل "حبوبًا أوكرانية مسروقة".