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"بلينكن": تطبيق روسيا ممرات إنسانية ليلجأ إليها الأوكرانيون أمر سخيف
دعا إلى توسيعها على نطاق كبير
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن "تطبيق روسيا ممرات إنسانية ليلجأ الأوكرانيون إليها أمر سخيف؛ لأنها تهاجم أوكرانيا".
وقال "بلينكن" خلال مؤتمر صحافي في واشنطن عقب اجتماع مع نظيرته البريطانية ليز تراس: "إن إجلاء الأوكرانيين عبر الممرات الإنسانية يجب أن يتم على نطاق أوسع بكثير".
وذكر أن موسكو ترغم الناس في أوكرانيا على العيش في ظروف مأساوية، وأن الوقت ليس مناسباً لدعوة الطرفين الروسي والأوكراني بشكل متكافئ للسماح للمدنيين بالمغادرة بأمان، وفقاً لـ"الحرة".
وبين الوزير الأميركي أن الاقتراح بإرسال طائرات مقاتلة من بولندا إلى أوكرانيا يواجه تحديات وتعقيدات لوجيستية، وأن واشنطن مستمرة في التشاور عن كثب مع بولندا والشركاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن احتمالية نقل الطائرات لأوكرانيا.