"بلينكن": تطبيق روسيا ممرات إنسانية ليلجأ إليها الأوكرانيون أمر سخيف

وبين الوزير الأميركي أن الاقتراح بإرسال طائرات مقاتلة من بولندا إلى أوكرانيا يواجه تحديات وتعقيدات لوجيستية، وأن واشنطن مستمرة في التشاور عن كثب مع بولندا والشركاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن احتمالية نقل الطائرات لأوكرانيا.