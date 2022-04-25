"بلينكن": روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا.. وعليها وقف العمليات العسكرية

وأكّد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في ختام زيارتهما لأوكرانيا، أن معركة كييف "حسمت لمصلحة الأوكرانيين"، مضيفاً: "تحدثت إلى أنتونيو غوتيريش يوم الجمعة، ودعوته إلى إبلاغ رسالة قوية جداً لبوتين بشأن الحاجة إلى إنهاء الحرب".