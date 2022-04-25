"بلينكن": روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا.. وعليها وقف العمليات العسكرية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، إلى إنهاء الحرب والعمليات العسكرية التي تشنّها موسكو ضد كييف، مؤكداً أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها بأوكرانيا.
وأكّد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في ختام زيارتهما لأوكرانيا، أن معركة كييف "حسمت لمصلحة الأوكرانيين"، مضيفاً: "تحدثت إلى أنتونيو غوتيريش يوم الجمعة، ودعوته إلى إبلاغ رسالة قوية جداً لبوتين بشأن الحاجة إلى إنهاء الحرب".
وأشار وفق سكاي نيوز عربية، إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين سيعودون إلى كييف هذا الأسبوع.
وفيما يتعلق بالدعم الأمريكي لكييف، قال بلينكن: "تتعهد واشنطن بتقديم أكثر من 713 مليون دولار إضافية من المساعدات لأوكرانيا و15 دولة في وسط أوروبا وشرقها".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "نسعى قدر المستطاع لضمان الوصول الآمن للأسلحة التي نرسلها إلى الأوكرانيين".
واختتم لويد، حديثه قائلاً: "خلال رحلتنا إلى كييف، ما رأيناه يُظهر وكأن الحياة بدأت بالعودة إلى الوضع الطبيعي".