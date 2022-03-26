"بلينكن" يجتمع مع 4 وزراء عرب في إسرائيل

من جانب آخر، ذكر مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه سيدعو "بلينكن" ونظراءه من الإمارات والبحرين والمغرب ومصر إلى "اجتماع تاريخي" يومي الأحد والاثنين.