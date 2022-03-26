"بلينكن" يجتمع مع 4 وزراء عرب في إسرائيل

توجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم (السبت) للمشاركة في اجتماع عربي إسرائيلي خلال زيارة من المرجح أن تهيمن عليها مناقشات بشأن المحادثات النووية الإيرانية وغزو روسيا لأوكرانيا.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت غدًا، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن "بلينكن" سيلتقي أيضًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
من جانب آخر، ذكر مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه سيدعو "بلينكن" ونظراءه من الإمارات والبحرين والمغرب ومصر إلى "اجتماع تاريخي" يومي الأحد والاثنين.