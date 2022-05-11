بمشاركة "أبومازن".. تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة غدًا

تتعلّم أن صيده على مستوى أجبرته على الجسر أيضًا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين ، وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين.

شاركت في الهندسة المعمارية الهندسية في الهندسة المعمارية في الأردن.

وعادت بعد التخرج إلى فلسطين ، وعملت في وكالة «أونروا» ، وإذاعة صورة فلسطين ، وقناة فضائية ، ثم مؤسسة مفتاح ، وإذاعة «مونت كارلو» ، ولاح ، جنبًا إلى جنب مع مفتاح للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية.