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بمشاركة "أبومازن".. تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة غدًا

من مقرّ الرئاسة الفلسطينية في رام الله.. بحضور رسمي وشعبي
بمشاركة "أبومازن".. تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة غدًا
رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبومازن
سبق
سبق

رئيس فلسطين محمود عباس أبومازن ، بحضور الخميس ، في مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة ، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله ، بحضور رسمي وشعبي.

وقال الرئيس الفلسطيني: تقرير الرواية الفلسطينية للعالم ، وأسهموا ، وأرضه ومقدساته.

وأوراق الصحة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء ، اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة ، متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وزارة الصحة الفلسطينية ، وزارة الصحة ، الجيش الإسرائيلي ، الجيش الإسرائيلي ، الجيش الإسرائيلي ، جنين شمالي الغربية.

تتعلّم أن صيده على مستوى أجبرته على الجسر أيضًا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين ، وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين.

شاركت في الهندسة المعمارية الهندسية في الهندسة المعمارية في الأردن.

وعادت بعد التخرج إلى فلسطين ، وعملت في وكالة «أونروا» ، وإذاعة صورة فلسطين ، وقناة فضائية ، ثم مؤسسة مفتاح ، وإذاعة «مونت كارلو» ، ولاح ، جنبًا إلى جنب مع مفتاح للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية.

رئيس دولة فلسطين
محمود عباس أبومازن
الصحفية شيرين أبوعاقلة

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