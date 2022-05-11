بمشاركة "أبومازن".. تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة غدًا

رئيس فلسطين محمود عباس أبومازن ، بحضور الخميس ، في مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة ، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله ، بحضور رسمي وشعبي.
وقال الرئيس الفلسطيني: تقرير الرواية الفلسطينية للعالم ، وأسهموا ، وأرضه ومقدساته.
وأوراق الصحة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء ، اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة ، متأثرة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
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تتعلّم أن صيده على مستوى أجبرته على الجسر أيضًا.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم جنين ، وحاصرت أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين.
شاركت في الهندسة المعمارية الهندسية في الهندسة المعمارية في الأردن.
وعادت بعد التخرج إلى فلسطين ، وعملت في وكالة «أونروا» ، وإذاعة صورة فلسطين ، وقناة فضائية ، ثم مؤسسة مفتاح ، وإذاعة «مونت كارلو» ، ولاح ، جنبًا إلى جنب مع مفتاح للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية.