بنك التسويات الدولية يعلق وصول "المركزي الروسي" إلى كل خدماته

ونقلت "سي إن إن" الأمريكية عن متحدث باسم بنك التسويات، أن البنك يتبع العقوبات الدولية ضد البنك المركزي الروسي، حسب الاقتضاء، ولن يكون وسيلة للالتفاف على العقوبات.