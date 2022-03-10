بنك التسويات الدولية يعلق وصول "المركزي الروسي" إلى كل خدماته

علق بنك التسويات الدولية، اليوم "الخميس"، وصول البنك المركزي الروسي إلى الخدمات كافة؛ معاقبة لروسيا على غزوها أوكرانيا.
ونقلت "سي إن إن" الأمريكية عن متحدث باسم بنك التسويات، أن البنك يتبع العقوبات الدولية ضد البنك المركزي الروسي، حسب الاقتضاء، ولن يكون وسيلة للالتفاف على العقوبات.
وبين أنه جرى تعليق وصول البنك المركزي الروسي لجميع خدمات واجتماعات وأنشطة بنك التسويات الدولية الأخرى.
وتأسس بنك التسويات الدولية في عام 1930 لدعم السياسة النقدية للبنوك المركزية والاستقرار المالي، من خلال التعاون الدولي والعمل كبنك للبنوك المركزية.