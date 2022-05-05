بُنِي قبل 30 عاماً.. بولندا تسلم "عش الجواسيس" الروس إلى أوكرانيا

استعادت بلدية العاصمة البولندية وارسو مبنى "عش الجواسيس"، الذي كانت تسيطر عليه روسيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وسلمته إلى الجالية الأوكرانية على أراضيها، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم (الخميس).
وأفاد رئيس بلدية وارسو رافال ترزاسكوفسكي، أن العديد من الروس كانوا جواسيس، وكان يطلق على المجمع "عش الجواسيس".
وأضاف أن عدد الموظفين الدبلوماسيين الروس يتراجع منذ عقود، ولم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه البنية التحتية الكبيرة لكنهم أرادوا الاحتفاظ بالمبنى، ولهذا السبب كنا نقاتل لاستعادته.
وأشار "ترزاسكوفسكي" إلى أنه كان قد سئم من رفض روسيا التنازل عن العقار، رغم أحكام المحكمة عام 2016م بعدم أحقيتها به، وفقاً لـ"الحرة".
وتعود قصة هذا المبنى إلى أكثر من 30 عاماً، عندما غادر دبلوماسيون سوفييت مجمع وارسو السكني الضخم، لكن بعض الروس ظلوا قابعين خلف الأسلاك الشائكة التي تحيط المبنى، معتبرين أنه جزء من "العالم الروسي" لا يمكن التنازل عنه.
وعاش السوفييت خلال ثمانينات القرن الماضي في المجمع، الذي كان سيئ السمعة باعتباره مقرا لممارسة أنشطة استخباراتية روسية، حتى وصفه البولنديون بـ"عش الجواسيس".
وتسلل بعض البولنديين إلى العقار في 2005؛ ليجدوا وثائق وأوراق روسية، تعزز سمعة المقر كملاذ للتجسس.