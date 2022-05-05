بُنِي قبل 30 عاماً.. بولندا تسلم "عش الجواسيس" الروس إلى أوكرانيا

وتعود قصة هذا المبنى إلى أكثر من 30 عاماً، عندما غادر دبلوماسيون سوفييت مجمع وارسو السكني الضخم، لكن بعض الروس ظلوا قابعين خلف الأسلاك الشائكة التي تحيط المبنى، معتبرين أنه جزء من "العالم الروسي" لا يمكن التنازل عنه.