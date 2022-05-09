"بن مبارك" يجدّد تأكيد التزام حكومة اليمن بالهدنة الإنسانية رغم استمرار الخروقات الحوثية

ولفت ابن مبارك، النظر إلى أن الميليشيات الحوثية أثبتت من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة، أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب وإثراء قادتها على حساب تعذيب الشعب اليمني، حيث تجني ٩٠ مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهرَي الهدنة وتتهرّب من الالتزام بدفع مرتبات الموظفين، وفي المقابل التزمت الحكومة بتسهيل دخول سفن المشتقات حسب الاتفاق وبصورة سلسة.