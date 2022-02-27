بوابة الحكومة الروسية تواجه هجمات إلكترونية على "نطاق غير مسبوق"

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليلة الأحد، بوقوع انفجار ضخم في ضاحية فاسيلكيف، جنوب غربي العاصمة كييف، ناتج عن صاروخ استهدف مخزناً للوقود.

وبحسب عمدة فاسيلكيف، ناتاليا بالاسينوفيتش؛ فقد تعرّضت المدينة والمطار إلى "قصف عنيف بالصواريخ الباليستية"، وقال إن "العدو يريد تدمير كل شيء من حوله، لكنه لن ينجح".

وبسبب القصف والانفجار في مستودع الوقود في فاسيلكيف، وهي بلدة تقع على بُعد 40 كيلومتراً جنوبي العاصمة، طلبت سلطات مدينة كييف من السكان إغلاق نوافذهم بإحكام، مشيرة إلى أن الرياح يمكن أن تحمل الدخان والمواد الضارّة إليهم.

كما سُمع دوي انفجارات عنيفة بالقرب من العاصمة كييف، كما وردت معلوماتٌ عن انفجارٍ ضخم في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

في غضون ذلك، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني؛ إن عدد جنود الاحتياط في قوات دفاع الإقليم بلغ 37 ألفاً، وفق سكاي نيوز.

وفي تطوّر آخر، ذكرت مواقع إخبارية أوكرانية، أن بوابة الحكومة الروسية تواجه هجمات إلكترونية على "نطاقٍ غير مسبوق"، بما في ذلك الكرملين الذي تعطل.