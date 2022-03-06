"بوتين": سأحقق أهدافي في أوكرانيا سواء بالمفاوضات أو الحرب

أفادت الرئاسة الفرنسية اليوم (الأحد)، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون، أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب.