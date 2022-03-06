"بوتين": سأحقق أهدافي في أوكرانيا سواء بالمفاوضات أو الحرب

أفادت الرئاسة الفرنسية اليوم (الأحد)، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون، أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا سواء عبر المفاوضات أو الحرب.
وأضافت أن "بوتين" ذكر لـ"ماكرون" في اتصال هاتفي، أنه "لم يكن ينوي مهاجمة المحطات النووية"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وبينت أن بوتين "نفى" لـ"ماكرون" "قيام جيشه باستهداف مدنيين في أوكرانيا".
وأوضحت الرئاسة أن "ماكرون" طالب "بوتين" مجدداً بضرورة إنهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، واحترام القانون الدولي، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية.
وأشارت إلى أن "ماكرون" أبلغ "بوتين" بأهمية حماية المنشآت النووية الأوكرانية وضمان أمنها.