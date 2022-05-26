بوتين: لا يمكن للغرب إلغاء دول من النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يمكن للغرب إلغاء دول من النظام الاقتصادي العالمي ومن المستحيل وضع جدران بين #موسكو والعالم، ونريد تقوية علاقاتنا مع الدول التي ترغب بأن تكون شريكة لنا في المستقبل.
وتحدث بوتين اليوم عن تداعيات العقوبات الغربية تضر بالاقتصاد العالمي وليس فقط بالروسي، وأشار إلى أن من يحاول عزل روسيا يضر نفسه أولاً.
ووفق "روسيا اليوم" شدد الرئيس الروسي، خلال كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي اليوم الخميس، على أن الغرب لا يستطيع إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة.