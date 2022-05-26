بوتين: لا يمكن للغرب إلغاء دول من النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يمكن للغرب إلغاء دول من النظام الاقتصادي العالمي ومن المستحيل وضع جدران بين #موسكو والعالم، ونريد تقوية علاقاتنا مع الدول التي ترغب بأن تكون شريكة لنا في المستقبل.