"بوتين": نخطط للتحول إلى الروبل عند بيع الغاز للدول غير الصديقة

وأضاف: ستواصل روسيا إمدادات الغاز تماشيًا مع العقود المبرمة، ولكن مع إجراء تغييرات مقابلة على عقود الغاز، وسيمنح البنك المركزي والحكومة أسبوعًا للتوصل إلى حل لإتمام هذه العمليات بعملة الروبل.