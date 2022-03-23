"بوتين": نخطط للتحول إلى الروبل عند بيع الغاز للدول غير الصديقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإقدام على تجميد الأصول الروسية من قبل الدول الأجنبية، أدى إلى تدمير أجواء الثقة.
وقال "بوتين": التغييرات التي تحدث سوف تؤثر على عملة الدفع مقابل بيع النفط والغاز، حيث سيكون الدفع بعملة الروبل الروسي.
وأضاف: ستواصل روسيا إمدادات الغاز تماشيًا مع العقود المبرمة، ولكن مع إجراء تغييرات مقابلة على عقود الغاز، وسيمنح البنك المركزي والحكومة أسبوعًا للتوصل إلى حل لإتمام هذه العمليات بعملة الروبل.
ومن المتوقع أن يكون هذا التوجه أمرًا إيجابيًا للروبل الروسي، على الرغم من انخفاضه اليوم بنسبة 5٪ إلى 103.57.