"بوتين" يؤكد لـ"أردوغان" استعداد موسكو للحوار: يمكن وقف الحرب بشرط

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان أن "أردوغان وبوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي الحرب في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين"، مضيفة أن "أردوغان شدد خلال اتصاله ببوتين على أهمية اتخاذ خطوات فورية حيال تحقيق وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية والتوقيع على اتفاقية سلام".