"بوتين" يؤكد لـ"أردوغان" استعداد موسكو للحوار: يمكن وقف الحرب بشرط

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الحرب الروسية في أوكرانيا وإمكانية حل الصراع.
ونشر الكرملين على موقعه تفاصيل المحادثة الهاتفية التي قال فيها "بوتين": إن موسكو مستعدة للحوار مع السلطات الأوكرانية ودول أخرى لحل النزاع.
وأوضح "بوتين" لـ"أردوغان" تفاصيل الحرب على أوكرانيا، موضحاً أنه يمكن وقفها بشرط توقف كييف عن القتال وموافقتها على مطالب موسكو.
ومن جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية؛ من أجل توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين.
وذكرت الرئاسة التركية، في بيان أن "أردوغان وبوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي الحرب في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين"، مضيفة أن "أردوغان شدد خلال اتصاله ببوتين على أهمية اتخاذ خطوات فورية حيال تحقيق وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية والتوقيع على اتفاقية سلام".
وأكد أردوغان "استعداد تركيا للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية"، مشدداً على أن "وقف إطلاق النار سيتيح فرصة للبحث عن حلول سياسية للأزمة الأوكرانية".
ونوه "أردوغان" بأنه "سيواصل المساعي من أجل إجراء مفاوضات شاملة بين روسيا وأوكرانيا والتوصل إلى نتائج".