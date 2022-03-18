بوتين يبحث هاتفيًا مع شولتز تطورات الأوضاع في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الوضع حول أوكرانيا.
وأفاد بيان للكرملين، بأن القوات المسلحة الروسية تبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة المدنيين، من خلال تنظيم ممرات آمنة للسكان لمغادرة المدن في منطقة القتال.
ولفت إلى إجلاء نحو 43 ألف شخص في 17 مارس، نتيجة للعملية الإنسانية في ماريوبول.
وأضاف البيان، أن بوتين أطلع شولتز على آخر مستجدات المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة البحث عن حلول تتماشى مع مقارباتها المبدئية المعروفة.