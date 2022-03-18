بوتين يبحث هاتفيًا مع شولتز تطورات الأوضاع في أوكرانيا

وأضاف البيان، أن بوتين أطلع شولتز على آخر مستجدات المفاوضات بين ممثلي روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة البحث عن حلول تتماشى مع مقارباتها المبدئية المعروفة.