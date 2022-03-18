بوتين يتهم أوكرانيا بـ"المماطلة" في المفاوضات

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، اتهاماً للسلطات الأوكرانية بـ"المماطلة" في المفاوضات، وكشف في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لإيجاد حلول.
وبعد اتصالٍ أجراه "بوتين"، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، قال الكرملين: "تمّت الإشارة إلى أن نظام كييف يحاول بكل طريقة ممكنة المماطلة في المفاوضات، عبر عرض مزيدٍ من المقترحات غير الواقعية".
وأضاف: "لكن الجانب الروسي مستعدٌ لمواصلة البحث عن حلول بما يتوافق مع نهجه المعروف القائم على المبادئ".
وصرّح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن المحادثات الهاتفية بين بوتين والمستشار الألماني كانت "صعبة"، مشيرًا إلى ضرورة استمرار مثل تلك الاتصالات.
وقال بيسكوف للصحفيين: ما زال من المبكر التحدث عن اتفاقٍ يمكن للمفاوضين الروس والأوكرانيين التوقيع عليه، ولا يمكننا القول إلا أن الوفد الروسي يبدي رغبة في العمل بشكل أسرع مما هو الحال عليه الآن.. مع الأسف، الوفد الأوكراني ليس مستعداً لتسريع وتيرة المحادثات".
وشدّد الرئيس الروسي في اتصاله مع شولتز، على أن جيش بلاده يبذل ما في وسعه لـ"إنقاذ المدنيين"، لافتاً إلى توفير الممرات الآمنة.
وتحدث الكرملين عن إجلاء نحو 43 ألف شخص من مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا الخميس.
ومن المقرر أن يتحدّث بوتين هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة.