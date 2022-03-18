بوتين يتهم أوكرانيا بـ"المماطلة" في المفاوضات

وقال بيسكوف للصحفيين: ما زال من المبكر التحدث عن اتفاقٍ يمكن للمفاوضين الروس والأوكرانيين التوقيع عليه، ولا يمكننا القول إلا أن الوفد الروسي يبدي رغبة في العمل بشكل أسرع مما هو الحال عليه الآن.. مع الأسف، الوفد الأوكراني ليس مستعداً لتسريع وتيرة المحادثات".