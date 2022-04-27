"بوتين" يقطع الغاز.. أوروبا تصرخ من الأسعار وتندد بـ"الابتزاز" الروسي

يعقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة عقب قطع موسكو إمدادات الغاز، الأمر الذي وُصِف بـ"الابتزاز"، فيما اشتعلت الأسعار عقب هذه الخطوة.
وحسب موقع "الحرة"، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء: إن إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم التوقف من جانب واحد عن تسليم الغاز لبعض العملاء في أوروبا هو محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز.
وأضافت فون دير لاين، في بيان: "هذا غير مبرر وغير مقبول، ويُظهر مرة أخرى أن روسيا مورد للغاز غير جدير بالثقة".
ويعقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة بهذا الشأن، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية التي قالت: إن هذه الخطوة تؤكد "عدم إمكانية الاعتماد على روسيا كمورد للغاز".
وقالت: إن اجتماع مجموعة تنسيق الغاز منعقد، وإن دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة مستعدة لمواجهة قرارات روسيا.
كما ذكرت أن "الدول الأعضاء وضعت خطط طوارئ لمثل هذا السيناريو، نحن نحدد الاستجابة المنسقة للاتحاد الأوروبي، كما سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين تدفقات بديلة".
وكانت غازبروم أوقفت، في وقت سابق من الأربعاء، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا؛ بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل، في أقوى رد حتى الآن من الكرملين على العقوبات المشددة التي فرضها الغرب بسبب غزو أوكرانيا.
وبولندا وبلغاريا هما أول دولتين يتم قطع إمدادات الغاز عنهما من قبل المورد الرئيسي لأوروبا منذ غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، وأودى بحياة الآلاف، وتسبب في تشريد الملايين، وأثار مخاوف من نشوب صراع أوسع.
وقالت وارسو وصوفيا: إن وقف الإمدادات يعد خرقًا للعقد من جانب غازبروم أكبر شركة للغاز الطبيعي في العالم.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تدفع الدول الأوروبية ثمن الغاز بالروبل بعد أن جمّد الغرب الأصول الروسية، وعزل موسكو إلى حد كبير عن النظام الاقتصادي الغربي بسبب الحرب في أوكرانيا.
وينقل خط أنابيب يامال-أوروبا الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بولندا، على الرغم من أنه كان يعمل في معظم الوقت بصورة عكسية هذا العام، حيث كان ينقل الغاز شرقًا من ألمانيا. وقد ندد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي بما وصفه "الابتزاز الروسي".
أما بلغاريا فهي بلد عبور إمدادات الغاز إلى صربيا والمجر.
وقال وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيكولوف إن بلاده دفعت تكاليف شحنات الغاز الروسي لشهر أبريل، وإن وقف إمدادات الغاز سيكون خرقًا لعقدها الحالي مع غازبروم.
وأضاف نيكولوف: "لأننا نفذنا جميع الالتزامات التجارية والقانونية، فمن الواضح أنه في الوقت الحالي يتم استخدام الغاز الطبيعي كسلاح سياسي واقتصادي في الحرب الحالية".
وبعد إصدار شركة غازبروم بيانها، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تصل إلى 24 في المائة، تزامنًا مع تراجع كبير لليورو.
ويأتي الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز مع ارتفاع حرارة الطقس في أوروبا، مما يقلل من الطلب على الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل والشركات.
وغرد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، على "تويتر"، صباح الأربعاء، قائلًا إن منظمته "تقف بحزم مع بولندا".
وأضاف: "خطوة غازبروم لوقف إمدادات الغاز عن بولندا تمامًا علامة أخرى على تسييس روسيا للاتفاقيات القائمة، مما سيؤدي فقط إلى تسريع الجهود الأوروبية للتخلي عن إمدادات الطاقة الروسية".
وتراجع اليورو لما دون 1.06 دولار للمرة الأولى في خمس سنوات أمام دولار مرتفع بشكل عام.
وهبط اليورو لأقل مستوى في خمس سنوات مسجلًا 1.05890 وفي أحدث تداولات، تراجع اليورو 0.16 بالمائة مسجلا 1.0616 دولار بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.