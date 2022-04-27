"بوتين" يقطع الغاز.. أوروبا تصرخ من الأسعار وتندد بـ"الابتزاز" الروسي

وكانت غازبروم أوقفت، في وقت سابق من الأربعاء، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا؛ بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل، في أقوى رد حتى الآن من الكرملين على العقوبات المشددة التي فرضها الغرب بسبب غزو أوكرانيا.