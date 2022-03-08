"بوتين" يوقِّع مرسومًا لمعاقبة دول "محددة" بحظر الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا

وصدرت تعليمات للحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين. وفي الوقت نفسه أكد المرسوم أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المنتجات أو المواد الخام التي يستخدمها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.