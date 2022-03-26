"بوريل": التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني خلال أيام

وقال "بوريل" للصحفيين على هامش مؤتمر منتدى الدوحة، المنعقد في العاصمة القطرية: "نحن قريبون جدًّا من التوصل إلى اتفاق، لكن هناك بعض المسائل العالقة"، وفقًا لـ"الحرة".