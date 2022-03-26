"بوريل": التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني خلال أيام

توقَّع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت التوصل إلى اتفاق مع إيران في شأن برنامجها النووي خلال أيام، فيما يزور طهران الممثل الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يتولى تنسيق المباحثات.
وقال "بوريل" للصحفيين على هامش مؤتمر منتدى الدوحة، المنعقد في العاصمة القطرية: "نحن قريبون جدًّا من التوصل إلى اتفاق، لكن هناك بعض المسائل العالقة"، وفقًا لـ"الحرة".
وأضاف: "لا أستطيع القول متى وكيف، لكنها مسألة أيام".
من جانبه، بيَّن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إسقاط الولايات المتحدة التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري من ضمن المسائل القليلة العالقة في المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.