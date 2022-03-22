بولندا ناقشت مع أمريكا استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

وقال "نواك": "خلال الاجتماعات، ومن بينها اجتماع مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، قدمنا اقتراحًا باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وقوبل برد إيجابي وبالموافقة، وسيُقدم الاقتراح إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن".