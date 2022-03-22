بولندا ناقشت مع أمريكا استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

أعلنت بولندا، اليوم "الثلاثاء"، أنها اقترحت على مسؤولين من الولايات المتحدة، استبعاد روسيا من مجموعة الدول الـ20 صاحبة الاقتصادات الكبرى، وأن اقتراحها قوبل برد إيجابي.
وأفاد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي بيوتر نواك، بأن مناقشة الاقتراح جرت في اجتماعات عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي؛ وفقًا لـ"الشرق".
وقال "نواك": "خلال الاجتماعات، ومن بينها اجتماع مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، قدمنا اقتراحًا باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين، وقوبل برد إيجابي وبالموافقة، وسيُقدم الاقتراح إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن".