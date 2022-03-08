"بوينج" توقف شراء "التيتانيوم" من روسيا.. خطوة تصعيدية وهذه مدلولاتها

وتلعب روسيا دوراً مهماً في السوق العالمية لهذا المعدن من خلال شركة "في.إس.إم.بي.أو-أيه.في.آي.إس.إم.أيه" المملوكة لمجموعة الصناعات العسكرية الروسية الحكومية العملاقة روستك.

وتشغل بوينج مصنع أورال بوينج للتصنيع بالتعاون مع "في.إس.إم.بي.أو-أيه.في.آي.إس.إم.أيه".