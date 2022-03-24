"بيسكوف": "جونسون" الأكثر معاداةً لروسيا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

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"بيسكوف": "جونسون" الأكثر معاداةً لروسيا

قال: سيصل إلى طريق مسدود في السياسة
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الغرب الجماعي المناهض لروسيا قد ارتكب بالفعل جميع الأخطاء التي لم يكن من المفترض ارتكابها.

وأضاف "بيسكوف" وفق موقع "روسيا اليوم"، عندما طُلِب منه التعليق على كلام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أعلن أن الرئيس الروسي تجاوز "الخط الأحمر"، أن "جونسون" هو أنشط المشاركين في السباق المناهض لروسيا، لكن ذلك لن يمنحه الفوز الأولمبي، بل سيجرّه إلى طريق مسدود في السياسة الخارجية.

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دميتري بيسكوف
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المتحدث باسم الرئاسة الروسية

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