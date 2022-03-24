"بيسكوف": "جونسون" الأكثر معاداةً لروسيا

وأضاف "بيسكوف" وفق موقع "روسيا اليوم"، عندما طُلِب منه التعليق على كلام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أعلن أن الرئيس الروسي تجاوز "الخط الأحمر"، أن "جونسون" هو أنشط المشاركين في السباق المناهض لروسيا، لكن ذلك لن يمنحه الفوز الأولمبي، بل سيجرّه إلى طريق مسدود في السياسة الخارجية.