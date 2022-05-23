بينها حظر نفطي.. الرئيس الأوكراني يطالب بفرض عقوبات قصوى على روسيا

وأشار "زيلينسكي" إلى أنه كان من الممكن إنقاذ عشرات آلاف الأشخاص لو أن كييف حصلت على 100 في المائة من احتياجاتها مرة واحدة في فبراير الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا.