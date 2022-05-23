بينها حظر نفطي.. الرئيس الأوكراني يطالب بفرض عقوبات قصوى على روسيا

اغتنم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الكلمة التي ألقاها أمام منتدى دافوس، اليوم (الاثنين)، ليناشد العالم دعم بلاده بمزيد من الأسلحة، وفرض عقوبات قصوى على موسكو.
وقال "زيلينسكي" متوجهاً عبر الفيديو إلى المنتدى الاقتصادي العالمي: " أعتقد أنه ليس هناك حتى الآن عقوبات من هذا النوع على روسيا، ويجب أن تكون كذلك".
ودعا إلى فرض حظر نفطي عليها وعقوبات على جميع مصارفها ووقف أي تبادل تجاري معها، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأشار "زيلينسكي" إلى أنه كان من الممكن إنقاذ عشرات آلاف الأشخاص لو أن كييف حصلت على 100 في المائة من احتياجاتها مرة واحدة في فبراير الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا.