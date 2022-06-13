بينها قتل 5 جنود.. الحوثيون يرتكبون 185 خرقاً للهدنة خلال يومين

وأوضح أن الانتهاكات توزّعت بين 51 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً بجبهات محور تعز، و32 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و25 خرقاً جنوب وغرب وشمال مارب، و12 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، وخرقاً واحداً في محور الضالع.