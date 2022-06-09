بينها قصْف تجمع لأطفال.. الحوثيون يرتكبون 91 انتهاكًا للهدنة في يوم واحد

وأوضح أن الانتهاكات توزّعت بين 29 خرقًا في محور تعز، و21 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و17 في جبهات محافظة حجة، و9 خروقات في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وثلاثة خروقات في جبهات: الجوف، وخرقان في جبهات محور الضالع.