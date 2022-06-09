بينها قصْف تجمع لأطفال.. الحوثيون يرتكبون 91 انتهاكًا للهدنة في يوم واحد

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم "الخميس"، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت أمس 91 خرقًا للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال.
وأوضح أن الانتهاكات توزّعت بين 29 خرقًا في محور تعز، و21 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و17 في جبهات محافظة حجة، و9 خروقات في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وثلاثة خروقات في جبهات: الجوف، وخرقان في جبهات محور الضالع.
وأضافت أن الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبعربات بي إم بي وبالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عن بعضها إصابة 12 من جنود الجيش الوطني؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين الجيش الوطني أن القصف الحوثي طال الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين؛ ففي الساعة 12:10 استهدفت الميليشيا الحوثية بطائرة مسيرة مفخخة تجمعًا لأطفال في قرية القحار بمقبنة، ونتج عنه استشهاد طفلَين، فيما استهدفت في الساعة 13:20 حي الجحملية الآهل بالسكان بقذيفة هاون؛ ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين.
وأفاد بأن الميليشيا الحوثية استمرت في استحداث مواقع ومحاولات تمركز في مناطق هامة، إضافة إلى نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.