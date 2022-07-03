بينها قصف صاروخي ومدفعي.. 185 انتهاكًا حوثيًّا للهدنة خلال 48 ساعة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم "الأحد"، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 185 خرقًا للهدنة الأممية خلال آخر 48 ساعة في جبهات القتال بمحافظات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.
وأوضح الجيش أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقًا في جبهات محور تعز، و30 خرقًا غرب محافظة حجة، و29 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، 26 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و5 خروقات شمال وشرق حزم الجوف، وخرقين في محور الضالع، وخرق واحد في جبهة البقع بمحور صعدة.
وأضاف أن الانتهاكات تنوّعت بين: إطلاق النار على مواقع الجيش الوطني، والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد ثلاثة من جنود الجيش الوطني وإصابة ثلاثة آخرين بنيران مباشرة في جبهات مأرب والحديدة وتعز.
وبيّن أن ميليشيا الحوثي واصلت استحداث متاريس ومرابض مدفعية ونشر عيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.