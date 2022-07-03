بينها قصف صاروخي ومدفعي.. 185 انتهاكًا حوثيًّا للهدنة خلال 48 ساعة





وأوضح الجيش أن الخروقات توزّعت بين 47 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقًا في جبهات محور تعز، و30 خرقًا غرب محافظة حجة، و29 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، 26 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و5 خروقات شمال وشرق حزم الجوف، وخرقين في محور الضالع، وخرق واحد في جبهة البقع بمحور صعدة.