بينها قصف صاروخي ومدفعي.. 80 خرقًا حوثيًا للهدنة خلال يوم

وأفاد بأن الخروقات توزّعت بين 28 خرقًا جديداً بمحور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقًا في محور البرح- غرب تعز، و9 خروقات شمال وغرب وجنوب مارب، و8 خروقات في جبهات محافظة حجة، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".