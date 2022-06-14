بينها قصف صاروخي ومدفعي.. 80 خرقًا حوثيًا للهدنة خلال يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت أمس 80 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف الجبهات، في ظل التزام قوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأفاد بأن الخروقات توزّعت بين 28 خرقًا جديداً بمحور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقًا في محور البرح- غرب تعز، و9 خروقات شمال وغرب وجنوب مارب، و8 خروقات في جبهات محافظة حجة، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضاف أن الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا منها 5 صواريخ على مواقع عسكرية جنوب مأرب، وإطلاق نار مباشر بالمدفعية والعيارات المختلف وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش الوطني، وإصابة 5 آخرين في مختلف الجبهات.
وأوضح الجيش الوطني أن المليشيا الحوثية واصلت حشد التعزيزات البشرية والعتاد القتالي واستحداث مرابض مدفعية وعيارات في عدّة جبهات وبالأخص جنوب وغرب مأرب.