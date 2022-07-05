بينها قصف صاروخي ومدفعي.. 97 خرقاً حوثياً للهدنة في يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت أمس، 97 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.