بينها قصف صاروخي ومدفعي.. 97 خرقاً حوثياً للهدنة في يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت أمس، 97 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات: الحديدة، وتعز، والضالع، وحجة، وصعدة، والجوف، ومأرب.
وأوضح أن الانتهاكات توزعت بين 25 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و19 خرقاً غرب حجة، و15 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و13 خرقاً في محور البرح، وخرقاً واحداً في محور صعدة، وخرقاً شرق حزم الجوف، وخرقاً في محور الضالع.
وأضاف أن الانتهاكات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 3 من جنود الجيش الوطني وإصابة 7 آخرين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبين الجيش الوطني أن مليشيا الحوثي نشرت قناصة وعيارات وعربات وطيران استطلاعي مسيّر، وحشدت تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها عربات وأطقم وذخائر إلى مختلف الجبهات.