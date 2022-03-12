بينها مطار ومقر استخباراتي.. روسيا تدمّر نحو 3500 هدف عسكري بأوكرانيا

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في بيان له، إن القوات الروسية استهدفت صباح اليوم السبت، بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عدداً من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف، والمركز الرئيس للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية، في منطقة بروفوري بشرق العاصمة.