بينهم امرأة وطفل.. 3 قتلى في اشتباكات بين الأمن الكردي وخلايا "داعش" بسوريا

قُتِل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وطفل، خلال اشتباكات بين قوات الأمن الكردية وخلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.