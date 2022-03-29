بينهم امرأة وطفل.. 3 قتلى في اشتباكات بين الأمن الكردي وخلايا "داعش" بسوريا

قُتِل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وطفل، خلال اشتباكات بين قوات الأمن الكردية وخلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.
وبيّن المرصد أن توتراً في مخيم الهول نشب منذ أمس على خلفية اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن الكردية المسؤولة عن أمن المخيم، وخلايا تابعة للتنظيم المتطرف.
وأضاف أن المواجهات التي استخدمت خلالها قذائف صاروخية، أسفرت عن مقتل امرأة وطفل، وعنصر من خلايا التنظيم، وإصابة أربع نساء وستة أطفال.
وأوضح المرصد أن قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فرضت حظر تجوال في المخيم ومحيطه؛ تزامناً مع تحليق مروحيات وطائرات استطلاع تابعة للتحالف في المنطقة.