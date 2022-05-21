بينهم "بايدن" وابنه.. روسيا تحظر على 963 مواطنًا أمريكيًّا دخول أراضيها

العالم
بينهم "بايدن" وابنه.. روسيا تحظر على 963 مواطنًا أمريكيًّا دخول أراضيها
اتهمت واشنطن بالتحريض على الخوف من موسكو
قررت روسيا اليوم (السبت) فرض عقوبات على 963 مواطنًا أمريكيًّا، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر ونائبته كامالا هاريس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته "سبوتنيك": "ردًّا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة ضد روسيا، تنشر وزارة الخارجية الروسية قائمة بالمواطنين الأمريكيين الممنوعين بشكل دائم من دخول روسيا".
وأضافت الوزارة: "لا تسعى روسيا إلى المواجهة، وهي منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل، وتفصل الشعب الأمريكي، الذي نحترمه دائمًا عن السلطات الأمريكية، التي تحرض على الخوف من روسيا".