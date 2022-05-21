بينهم "بايدن" وابنه.. روسيا تحظر على 963 مواطنًا أمريكيًّا دخول أراضيها

وأضافت الوزارة: "لا تسعى روسيا إلى المواجهة، وهي منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل، وتفصل الشعب الأمريكي، الذي نحترمه دائمًا عن السلطات الأمريكية، التي تحرض على الخوف من روسيا".