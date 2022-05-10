بينهم رئيس الوزراء.. فضيحة تجسس على المسؤولين تطيح بمديرة المخابرات الإسبانية

أقال مجلس الوزراء الإسباني مديرة المخابرات الإسبانية "سي إن آي" باث إستيبان، اليوم (الثلاثاء)، بعد الكشف عن استخدام برنامج "بيجاسوس" للتجسس على مسؤولين إسبان.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية، أن الحكومة أقالت باث إستيبان بعد الكشف الأسبوع الماضي عن إصابة الهاتفين المحمولين لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز العام الماضي ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وأضافت أنه أبلغ في الشهر الماضي أيضاً عن زرع برنامج بيجاسوس على هواتف أكثر من 60 شخصاً مرتبطين بحركة إيتا الانفصالية الكتالونية المتحالفة مع الحكومة.
وعُينت باث إستيبان على رأس الاستخبارات الإسبانية في 31 يناير 2020، ولكنها كانت تشغل المنصب بالإنابة منذ يوليو 2019، وهي أول امرأة في إسبانيا تتقلد هذا المنصب.
وتراهن الحكومة الإسبانية على إغلاق ملف "أزمة بيجاسوس" مع المعارضة بإقالة مديرة المخابرات، وهي أزمة تهدد تماسك الحكومة؛ بسبب أزمة داخل الائتلاف الحاكم، وضغط الشارع على خلفية تضخم الأسعار.