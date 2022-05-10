بينهم رئيس الوزراء.. فضيحة تجسس على المسؤولين تطيح بمديرة المخابرات الإسبانية

وعُينت باث إستيبان على رأس الاستخبارات الإسبانية في 31 يناير 2020، ولكنها كانت تشغل المنصب بالإنابة منذ يوليو 2019، وهي أول امرأة في إسبانيا تتقلد هذا المنصب.