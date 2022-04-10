بينهم قيادات بارزة.. وثائق التزوير تُحيل 18 ضابطًا للنيابة بالكويت

وبحسب "القبس"، كشفت وثائق عن وجود شبهات تلاعب في اللجان والفِرَق المشكّلة سابقًا لتَسلّم وتركيب قطع المنظومة الرادارية، عبر "تسوية جردية لإثبات وجود القطع المذكورة"؛ بينما إثبات وجود القطع ينافي العقل والمنطق وطبيعة الاختصاص الهندسي؛ بسبب استحالة صعود فريق الإمداد الفني للأبراج وفحص القطع في علو شاهق إلا بوجود معدات خاصة؛ فضلًا عن عدم وجود بيانات القطع؛ مما يعني تلاعبًا في التقارير السابقة التي ادعت وجودها.