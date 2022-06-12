"بينيت": تحرك الغرب الآن ضد إيران سيمنعها من امتلاك سلاح نووي

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل أيام، قرارًا أمريكيًا أوروبيًا ينتقد إيران رسميًا لعدم تعاونها، وذلك بعد تقرير سابق الشهر الماضي، أكدت فيه الوكالة عدم حصولها على "توضيحات" بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في 3 مواقع غير مصرح عنها في إيران.