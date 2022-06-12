"بيونغيانغ" تطلق قذائف دفاعية.. و"سول": سنتعامل بصرامة مع التهديد الشمالي

وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد لمناقشة عملية الإطلاق المشتبه بها، عبّر مسؤولون في كوريا الجنوبية عن قلقهم من أن كوريا الشمالية تطور أنظمة أسلحة تشكل تهديدًا مباشرًا لسول، وأكدوا أنهم سيتعاملون بصرامة مع مثل هذه الجهود الكورية الشمالية، وفقًا لمكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية.