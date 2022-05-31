تأسيس الاتحاد الآسيوي والمحيط الهادئ للصحفيين.. والهندية "سابينا أنجد" أول رئيس له

من جهته، قال أمين الصحفيين في ماليزيا تشين: "إن العمل الصحفي يواجه الكثير من التحديات، في جنوب شرق آسيا، كما يواجه الصحفيون الكثير من الصعوبات في عملهم، والاتحاد الآسيوي سيسعى إلى تعزيز العمل الصحفي في قارة آسيا".