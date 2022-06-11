تايوان تقول "سخيفة" وأمريكا تراها "عدوانية".. الصراع مع الصين إلى أين؟!

وقال أوستن: إن سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان تتمثل في الاستمرار في معارضة أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن. وأضاف أن "سياستنا لم تتغير، لكن للأسف لا يبدو أن هذا هو الحال بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية". ولكنه قال: "سنقوم بدورنا في احتواء هذه التوترات بشكل مسؤول ومنع الصراع والسعي لتحقيق السلام والازدهار".