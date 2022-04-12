"تجاهل مروع للحياة".. "العفو الدولية" تتهم إيران بحرمان السجناء من الرعاية الطبية

يأتي تقرير المنظمة بعد بروز قضايا عدة هذا العام لسجناء ماتوا في الحجز بسبب ما يعتبره نشطاء تعمد إيران عدم علاج أمراضهم بشكل سليم، وبين هؤلاء الشاعر والمخرج الإيراني بكتاش آبتين الذي توفي في يناير بعد إصابته بـ"كوفيد-19"، وشكر الله جبلي البالغ 82 عامًا والحامل للجنسيتين الأسترالية والإيرانية، الذي توفي في مارس بعد سلسلة مشاكل صحيّة.