"تجاهل مروع للحياة".. "العفو الدولية" تتهم إيران بحرمان السجناء من الرعاية الطبية

اتهمت منظمة العفو الدولية إيران، اليوم (الثلاثاء)، بحرمان سجناء عمداً من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، لافتة إلى 96 حالة منذ 2010 لمعتقلين ماتوا بسبب نقص العلاج.
وبينت المنظمة أن مثل هذه الوفيات بسبب الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، ترقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء، في حين يمثّل غياب المحاسبة مثالاً آخر على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران، وفقاً لـ"فرانس 24".
من ناحيتها، ذكرت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، أن تجاهل السلطات الإيرانية المروع للحياة البشرية قد حول سجون إيران فعلياً إلى غرفة انتظار للموت بالنسبة للسجناء المرضى، حيث تصبح الأمراض القابلة للعلاج قاتلة بشكل مأساوي.
وأفادت بأن حالات الوفاة في الحجز الناتجة عن الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ترقى إلى درجة الحرمان التعسفي من الحياة، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
يأتي تقرير المنظمة بعد بروز قضايا عدة هذا العام لسجناء ماتوا في الحجز بسبب ما يعتبره نشطاء تعمد إيران عدم علاج أمراضهم بشكل سليم، وبين هؤلاء الشاعر والمخرج الإيراني بكتاش آبتين الذي توفي في يناير بعد إصابته بـ"كوفيد-19"، وشكر الله جبلي البالغ 82 عامًا والحامل للجنسيتين الأسترالية والإيرانية، الذي توفي في مارس بعد سلسلة مشاكل صحيّة.